¿Por qué Mickey Lee, estrella de Big Brother, sufrió varios paros cardíacos en Navidad?

Una tragedia conmociona a la comunidad de fans de Big Brother. Mickey Lee, quien participó en la temporada 27 del famoso reality show en Estados Unidos, falleció el 25 de diciembre tras complicaciones derivadas de una gripe común que terminó provocándole múltiples paros cardíacos.

La noticia fue confirmada días después por su familia mediante un comunicado compartido en Instagram por su hermano. Mickey, de 35 años, era originaria de Jacksonville, Florida, y actualmente residía en Atlanta.

Mickey Lee participó en la última edición de Big Brother en Estados Unidos / FB: @themickeyclee

Familia despide a Mickey Lee

“Con profunda tristeza, la familia de Mickey Lee anuncia su transición en la tarde de Navidad. Mickey capturó los corazones del público de todo el país a través de su aparición en 'Gran Hermano', donde su autenticidad, fuerza y espíritu dejaron una impresión duradera en los fanáticos y en los demás miembros del elenco por igual”, expuso la familia.

Según los reportes, Mickey fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos a principios de esa semana. Se encontraba en estado crítico pero estable, hasta la mañana del 25 de diciembre, cuando su cuerpo ya no resistió.

La participante del reality fue internada debido a una gripe / FB: @themickeyclee

“Será recordada por la alegría que trajo a las vidas de tantas personas y por las conexiones genuinas que formó dentro y fuera de la pantalla. La luz, el legado y el impacto de Mickey nunca serán olvidados”, mencionaron.

Un adiós que duele… y cuesta

Amigos y familiares de Mickey lanzaron una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe con el objetivo de cubrir los altos costos médicos derivados de su hospitalización. Kori Smith, organizadora de la colecta, señaló que ha sido “un camino largo y desafiante después de la repentina crisis de salud”.

Su familia fue la encargada de dar a conocer la noticia / FB: @themickeyclee

Hasta el 26 de diciembre, la iniciativa ya había superado los $31,000 dólares, acercándose a la meta de $40,000.

Mientras tanto, en redes sociales no han parado los mensajes de despedida y solidaridad por parte de fans y excompañeros del reality, quienes reconocen el legado emocional que dejó Mickey Lee en su corta pero intensa vida pública.

El cuerpo de la influencer no soportó los infartos / FB: @themickeyclee