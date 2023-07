Veljko Paunovic sobre Yael Padilla: 'Tiene que aprender a lidiar con la fama'

Yael Padilla es una de las nuevas joyas del Guadalajara. El joven de 17 años está viviendo el sueño.

El mediocampista rojiblanco solo ha disputado dos partidos en la Primera División, marcó el gol del triunfo ante León y abrió el marcador ante Atlético de San Luis.

Su entrenador Veljko Paunovic está orgulloso por sus buenas actuaciones en la cancha, pero también por la manera en la que ha manejado esta repentina fama.

"Nosotros lo intentamos proteger, pero no hay que pensar que hay un enemigo. Simplemente, creo que tiene que ser muy sabio. Él debe de disfrutar de su momento, no le podemos decir 'no mires, no leas, no te expongas'. Hay que darle las herramientas para que sepa manejar esta situación. Todos soñamos con marcar gol en nuestro debut y convertirnos en un pequeño ídolo. Tiene que aprender a llevar esa fama. Hasta el momento lo ha hecho muy bien", mencionó en rueda de prensa.

El entrenador serbio le seguirá dando minutos de juego al joven mexicano, esperando que los aproveche y que se pueda afianzar: "En cada entrenamiento muestra su enfoque y ganas. Todavía no ha conseguido nada. Sé que puede dar todavía más", agregó.

Veljko Paunovic le tiene mucha confianza a los jugadores de Chivas, pero también a los del Tapatío y a los de las Fuerzas Básicas, en donde hay jóvenes muy talentosos.

"Sabemos cuál es la cultura e identidad de este equipo. Es fundamental respetar los procesos, algunos irán más rápido y otros más lento. Estar en el primer equipo es algo muy tenso, solo los que demuestran que están preparados, se quedan", concluyó.

