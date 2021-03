Víctor Manuel Vucetich: 'Liga MX es como un Coliseo Romano para los técnicos'

Chivas se ubica en la posición número 16 del Guard1anes 2021 alejado de los puestos de Liguilla y arrastra una racha de tres juegos sin ganar previo a la Fecha FIFA.

Esta posición en la que se encuentra el Rebaño Sagrado pone a Víctor Manuel Vucetich en la 'cuerda floja' para mantener su puesto como técnico rojiblanco y fue el propio Rey Midas el que se dijo consciente de esta situación y comparó la vida de los entrenadores con lo que vivían los gladiadores en el Coliseo Romano.

"A través de los años que me han tocado ya sé que hay dos opciones nada más, estás o no estás, no hay punto medio, a veces la parte fundamental de que si estás tiene que haber una lectura de si está bien o mal, pero aquí en nuestro medio, del futbol mexicano en general, siempre se marca ganar o perder es lo único que significa, aquí parece que estamos en el Coliseo de Roma, o vives o mueres", reveló Vucetich en conferencia de prensa.

"Si la gente levanta el dedo vives, si el dedo va abajo, pero a veces sin conocimiento, a veces ni el conocimiento ni la base para poder sustentarlo, es algo que se vive en nuestro entorno, se vive así, se entiende porque así lo hemos vivido, pero de que no es lo correcto, no es lo correcto, está uno consciente de esta situación", agregó.

Además, Víctor Manuel confesó no estar conforme con la situación que vive actualmente el conjunto tapatío en el certamen.

"Me veo con esa desesperación por no lograr algo que logramos en el primer torneo y en éste algo nos está faltando y no hemos podido encontrar ese punto de referencia, pero me da tristeza porque es donde menos quisiera estar ahorita teniendo este tipo de resultados, he tenido resultados en todos lados y ahora donde más deseo por el futbol mexicano, por los jugadores, por Chivas que ha hecho un esfuerzo enorme en cuestión de estar jugando con puros mexicanos es donde menos me gustaría tener este tipo de resultados, me encantaría estar teniendo resultados positivos, pero no se han dado", reveló Vuce.

