Fernando Quirarte: 'Renuncié a Chivas por ego, y me arrepiento'

Fernando Quirarte, referente rojiblanco, recordó su salida del banquillo de Chivas a inicios de la década, revelando que fue el ego lo que no lo dejó seguir al mando del Rebaño, situación de la que 10 años después dice arrepentirse.

“Es la primera vez que me preguntan (sobre mi salida de Chivas) e incluso me da mucho sentimiento, porque yo también tuve la culpa. Sería muy fácil decir que el futbol no me ha dado ese lugar, pero yo tuve la culpa", explicaba a primera instancia el Sheriff en entrevista con TUDN.

“Yo renuncié a @Chivas por ego; no iba a permitir que me corrieran como a muchos entrenadores”. Fernando Quirarte se confesó con @FJG_TD en #VersusDigital Mañana la charla completa a través de Facebook pic.twitter.com/EtLVEsS7mO — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 28, 2021

"Cuando renunció a Chivas es un grave error que cometo. Fue por ego, porque yo no iba a permitir que en su momento me despidieran como lo habían hecho con tantos entrenadores, entonces yo dije me voy a adelantar y fue una decisión muy mala, muy tonta”, a lo que apunta: “sí, me arrepiento de haber renunciado a Chivas”.

Fueron tan sólo 11 partidos los que Quirarte estuvo al mando de Chivas entre 2010 y 2011, siendo tres derrotas al hilo en el inicio del Clausura 2011 lo que puso la presión mediática sobre él en aquel entonces.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHIVAS: ÁNGEL ZALDÍVAR IDOLATRABA A RAMÓN MORALES, CÉSAR DELGADO Y VICENTE SÁNCHEZ