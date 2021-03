Chivas: Pollo Briseño no se arrepiente de dichos previo al Clásico Nacional

El ‘Pollo’ no se arrepiente de nada. El defensa de las Chivas, Antonio Briseño, aseguró que no se retracta de lo declarado previo al Clásico Nacional, ya que es su manera de vivir el futbol, por lo que espera que el futbol les otorgue la oportunidad de una revancha.

"A final de cuentas son cosas que pasan. Si me preguntas si América me espantaba, no me espantaba. Se confundieron mis palabras. Chivas tiene identidad, es mi punto de vista y no pasa nada. Tuvieron un partido lo ganaron. Salieron a decir id3entidad, es parte del futbol, no pasa nada.

"Así vivo el futbol, no me arrepiento de lo que dije y tendremos una revancha, el futbol es así y esperemos que sea pronto. Es un gran equipo el que nos vino a enfrentar y ganaron con justa razón. Estamos para aguantar los madrazos que se vengan, no pasa nada. Estamos trabajando, conscientes de lo que se hace, lo que se hizo y lo que se va a hacer. Al final cada quien vive diferente su partido y no pasa nada", admitió el defensor rojiblanco.

El ‘Pollo’ ya revisó un par de veces el partido, en donde encontró varios factores que influyeron en el resultado, admitiendo que el América los superó.

"He revisado el partido, ya dos veces, en una toma aérea y del partido. No pudimos tener buena posesión de balón, nos presionaron bien. Balón que tratamos de hacerle llagar a los nueves, regresaba y la táctica fija nos volvió a fallar.

“Si hubiéramos sido más asertivos en la parte de arriba como la que tuvo Angulo y el Chelo. Fueron amplios superiores y es parte de un aprendizaje", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POLLO BRISEÑO: 'CALIFICAR A LA LIGUILLA Y PELEAR EL TÍTULO PARA COMPENSAR DERROTA ANTE AMÉRICA'