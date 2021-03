Chivas: Ángel Zaldívar idolatraba a Ramón Morales, César Delgado y Vicente Sánchez

Ángel Zaldívar reveló en el primer capítulo de la serie ‘Raíces’ que comenzó jugando como extremo y que idolatraba a jugadores como Ramón Morales de Chivas, Vicente Sánchez de Toluca y César Delgado de Cruz Azul.

El argentino que era la figura de La Máquina fue su mayor inspiración; incluso, trató de imitar su estilo de juego, motivo por el que sus compañeros le comenzaron a decir ‘Chelo’.

“Había tres jugadores con los que yo decía ‘wow’. Yo decía que jugaba como él, que era gambeteador, que metía centros y todo. Es una larga historia, pero desde ahí se me quedó el apodo”, contó.

El '13' del Rebaño Sagrado comenzó su formación en dicho equipo desde la categoría Sub 17: “Es diferente, ya no es una escuelita. En ese momento, me cayó el ‘20’ de que era una responsabilidad mucho más grande”, explicó.

Ángel Zaldívar recordó lo que le dijo Jorge Vergara tras haber ganado su primer título con la Sub 20: “Bajó al vestidor, nos felicitó, nos dijo que nos acordáramos y que disfrutáramos de ese momento porque es el sabor de la gloria, del trabajo y del esfuerzo”, agregó.

Dijo que siempre estará en deuda con el equipo tapatío, pues le ha ayudado a ser un mejor futbolista y, sobre todo, una mejor persona: “Acá te ofrecen todo. Te dan todas las herramientas. Tienes que ser agradecido por todo eso, porque muchos quisieran estar en este lugar”, aseveró

Ángel Zaldívar debutó bajo la tutela de Benjamín Galindo el 28 de abril de 2013, en un partido entre Chivas y Querétaro; posteriormente, adquirió más experiencia jugando con Coras de Tepic, Monterrey y Puebla.