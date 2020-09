Vucetich sobre victoria contra Tigres: 'Chivas encontró la dinámica y cristalizó las opciones'

Víctor Manuel Vucetich recuperó la tranquilidad luego de que Chivas derrotó por un contundente marcador de 3-1 a Tigres en el Universitario, estadio en el que no ganaba desde el Bicentenario 2010.

El conjunto rojiblanco fue duramente criticado porque no marcó goles en sus dos partidos anteriores; sin embargo, esta jornada rompió esa mala racha.

“El equipo trabajó bastante bien, encontró una dinámica intensa, supo cristalizar las opciones, manipulo ciertas acciones del equipo rival y eso nos ayudó a encontrar esta victoria”, declaró.

Uriel Antuna anotó su primer gol con la playera rojiblanca y José Juan Macías volvió a anotar después de 324 minutos.

“Es algo que no me preocupaba porque él ha trabajado muy bien, tiene mucha confianza. Sabemos que el trabajo del delantero es así. Son los tiempos que se van dado para en un momento dado ir mejorando y comenzar a buscar lo que queremos nosotros. La parte importante y la lectura que le damos es que el equipo ha trabajado bien, sabíamos que en cualquier momento se podía romper esa situación. No habíamos tenido la fortuna de capitalizar las oportunidades generadas.

“El tiempo y el trabajo nos darán la respuesta. Era cuestión de tiempo. El conocimiento de los jugadores nos va a permitir buscar nuevas variantes y alternativas”, añadió.

Víctor Manuel Vucetich declaró que Chivas podrá trabajar con mayor tranquilidad gracias a la victoria contra Tigres, pensando en encarar la jornada doble y la segunda mitad del Guardianes 2020.

“La victoria es un aliciente para el grupo, una satisfacción. El equipo puede ir creciendo, puede ir mejorando. Este resultado nos da confianza y tranquilidad. Los puntos son fundamentales. Ganamos en una de las plazas más difíciles. Es un logro importante y merecido”, concluyó.

