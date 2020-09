Chivas: Fernando Beltrán cumplirá 50 juegos en Liga MX en partido vs Tigres

El Nene está por cumplir medio centenar de partidos de Liga. Tras poco más de tres años desde su debut, Fernando Beltrán se ha convertido en uno de los motores de Chivas y esta sábado contra Tigres cumplirá 50 juegos, aunque su objetivo es llegar al menos a 300 con la camiseta rojiblanca.

“Es mi trabajo lo que se ve reflejado, el esfuerzo que he tenido para cumplir esos 50 partidos. Si no se hubiera suspendido el otro torneo, ya los hubiera cumplido. Siempre digo que por algo pasan las cosas, todavía no llego, no sé qué pueda pasar el sábado. No quiero 50, quiero más, quiero 300 y espero poder lograrlos”, declaró hace algunos días el canterano del Rebaño.

Su primera oportunidad en el futbol mexicano la recibió el 22 de julio del 2017 de la mano de Matías Almeyda, quien lo fue llevando de a poco; sin embargo, tras la salida del ‘Pelado’ y la llegada de otros timoneles, su participación fue escaseando, estando a punto de abandonar el redil.

“Tenía que vivirlo, pasar por esa parte donde un jugador sufre, que toman decisiones que a uno no le gustan. Son momentos que el jugador debe de pasar para madurar y después, cuando se da la oportunidad no dejarla ir. No echar todo por la borda por relajarme por estar consolidado.

“Tomé la mejor decisión, el no salir. Agradecerle a Mariano que siempre confió en mí, que no me dejó salir, que me dijo que iba a ser titular acá. El club siempre estuvo apoyándome cuando quería partir por minutos”, reveló en conferencia hace unos meses.

Sin embargo, desde la llegada de Luis Fernando Tena y ahora con Víctor Manuel Vucetich, Beltrán se ha convertido en uno de los pilares en el esquema rojiblanco, por lo que el mismo Almeyda lo ha catalogado como el mejor jugador de la Liga MX.

“(Rodolfo) Pizarro era el mejor jugador de la Liga mexicana, hoy es (Fernando) Beltrán. (André-Pierre) Gignac tiene todos los honores, pero me quedo con este joven. (Fernando) Beltrán juega perfecto al futbol”, declaró hace unos meses el Pelado a ESPN.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SALVADOR CABAÑAS: EL EX DE AMÉRICA ESTARÍA DISPUESTO A LLEGAR A CHIVAS