Pumas: Chucho Ramírez reconoció acercamientos con Spezia de Italia por Juan Iturbe

De nueva cuenta el futbol italiano tiene en la mira a Juan Manuel Iturbe, quien actualmente es jugador de Pumas. Esta vez se trata del club Spezia que compite en la Serie A.

El acercamiento del cuadro italiano es real; sin embargo, la negociación, en caso de realizarse, se haría hasta diciembre, así lo explicó Jesús Ramírez, presidente deportivo del Club Universidad, quien aceptó que analizarían cualquier opción siempre y cuando favorezca al equipo.

"No estamos cerrados, aunque realmente yo sí lo veo un poco complicado aunque todavía tenemos tiempo, pero yo creo que está complicado. No voy a decir que no, yo lo veo complicado, quizá a lo mejor en diciembre, pero en este momento no hay nada en concreto",dijo.

"Sí ha habido acercamientos como los ha habido por otros jugadores, pero así que lleguen y digan 'aquí está esto', no. Simplemente son acercamientos que se han dado y si se llegan a consolidar ya determinaremos si es bueno para el club que alguno de los jugadores pueda salir, pero certero no hay nada", explicó a RÉCORD.

Esta no es la primera vez que se rumora que Juan Manuel Iturbe sale de Universidad para emigrar a la liga italiana, la cual conoce a la perfección, pues el atacante argentino naturalizado paraguayo jugó en el Hellas Verona (2013-2014), As Roma (2014-2017) y Torino (2018).

