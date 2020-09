Chiquimarco: Reveló que pidió apoyo al Piojo Herrera y Tuca Ferretti para dirigir

Después de una experiencia agridulce desde el banquillo en el balompié español con el Salamaca, Marco Antonio Rodríguez tiene su próximo objetivo claro: dirigir en la Liga MX. En entrevista con TUDN, el exsilbante reveló que pidió consejo a referentes de la dirección técnica del balompié mexicano en sus aspiraciones por llegar a los banquillos de Primera División.

"Yo quiero dirigir. Me duelen los dedos de tocar puertas. Estuve con el tema de Salamanca; el directivo era mexicano. Quisieron jugar futbol europeo, pero con ética a lo mexicano. ¿A qué me refiero? Tú tienes que confiar en tu entrenador, no puedes imponerle nada; quieren que seas un títere y que te puedan manejar.

"En primera división le pedí apoyo al 'Tuca' Ferretti, a Miguel Herrera; les dije que les puede ayudar el futbol interdisciplinario. No crean que todo saben; siempre se requiere de un bagaje de mucha gente, como lo tiene (Pep) Guardiola, (Zinedine) Zidane; no son muchos, pero tienen su gente que te puede dar una visión distinta como entrenador", señaló Rodríguez.

En su nueva visión de técnico, 'Chiquimarco' indicó que: "el que la va a romper como entrenador es el ‘Loco’ Abreu. El tipo te sabe muchísimo de futbol. Es que él ha dirigido siendo jugador; él ha sido entrenador en El Salvador, etc., y sus conceptos funcionan".

