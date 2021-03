Vucetich tras empatar vs Gallos: "Realmente no estamos conformes con el accionar"

Víctor Manuel Vucetich, técnico de Chivas, dejó claro que no está conforme con el desempeño de su equipo, esto luego del empate a dos que lograron de último minuto ante Querétaro. El entrenador rojiblanco reconoció que su equipo tiene la capacidad suficiente para obtener buenos resultados, pero para eso dijo, tienen que mejorar en muchos aspectos.

“Realmente no estamos conformes con el accionar, se que dejamos de hacer cosas y trataremos de buscar dentro de un análisis, hacer una conclusión adecuada y tomar las acciones convenientes, tenemos momentos buenos o malos, el empate es justo para los dos porque no hicimos muchas cosas para salir por la victoria, fue justo porque luchamos hasta el fin, en lo general los dos equipos deseamos mucho que desear.

“Tenemos que mejorar sin duda alguna, hay partidos extraordinarios y otros que son malos, tenemos que ser un equipo convincente y es lo que vamos a seguir buscando. El equipo sin duda alguna tiene con qué, no hemos encontrado y es responsabilidad mía, el grupo que sepa dominar a los rivales que sepa generar las opciones”, dijo.

El ‘Rey Midas’ detalló algunos de los puntos en los que dijo, su equipo y él deben trabajar, y uno de ellos la actitud, misma que dijo, no es negociable.

“Algo que hemos tenido en esta campaña, hemos flaqueado mucho en el juego aéreo y tenemos que buscar medidas de solución, variantes, opciones que nos den la posibilidad de mejorar sobre todo la actitud que es algo que no es negociable porque tenemos que ser un equipo que salga a morirse en el terreno de juego.

“Considero que el partido no fue lo que hubiéramos querido realizar, estuvimos muy por debajo de nuestro nivel y si hay que buscar alternativas de solución, el equipo no deja de pelear hasta el final y eso es bueno pero no estamos contentos con el accionar”, señaló el técnico de Chivas.

