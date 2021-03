Chivas: Ángel Sepúlveda aseguró que no recibió oportunidades suficientes con el Rebaño

Previo al duelo contra Chivas, en la jornada 9 del Guardianes 2021, Ángel Sepúlveda, delantero de Gallos Blancos del Querétaro, habló de su fugaz paso por el Rebaño Sagrado, donde considera que no se le dieron las oportunidades necesarias para pelear por la titularidad.

"No me gustan los pretextos, la verdad es que sentí que no tuve la importancia que hubiera querido. Es muy difícil tratar de ganarte un puesto en un entrenamiento, mentalmente te empieza a costar y creo que me sentí con esa falta de oportunidad, por eso en la primera oportunidad para salir no lo pensé dos veces", señaló en entrevista con Marca.

"El Cuate" llegó al Guadalajara para el Apertura 2018, sin embargo, no logró consolidarse como titular en la escuadra que entonces comandaba José Cardozo.

Sobre los rojiblancos, el atacante de Gallos admitió que son partidos que motivan un poco más a los jugadores, por lo que buscarán sacar una victoria que los ayude a escalar en la general.

"La verdad es que son equipos que tienen un extra como motivación para cada jugador, son equipos grandes y con respeto hacerles un buen partido para que nos permita estar en la parte alta de la tabla", apuntó.

En este Clausura 2021, Sepúlveda suma cuatro anotaciones en 546 y está a tres del líder Alexis Canelo.

