Chivas: Uriel Antuna reconoció que el Rebaño recuperó la confianza con victoria vs Pumas

La victoria sobre Pumas le devolvió a Chivas la confianza necesaria para afrontar el resto del Guardianes 2021, pero en especial a Uriel Atuna quien aseguró que siente más confiados al resto de sus compañeros.

"Simplemente me sentí más cómodo, no sé, a lo mejor y era falta de confianza conmigo mismo, a todo futbolista le puede pasar. Yo tampoco me sentía para hacer lo que estaba haciendo y ahora tuve eso, me sentí yo y sentí a mis compañeros confiados, independientemente de un error seguimos para adelante y eso es lo importante, que el equipo se sienta más confiado. Ganamos todos y perdemos todos", declaró Antuna para TUDN.

El Rebaño no había podido ganar como local en todo el campeonato y contra los Universitarios supieron como reponerse de un error que los hizo irse abajo en el marcador desde muy temprano.

"Sabíamos de la importancia de este partido y la semana que tenemos. Si bien no se nos habían dado los resultados, estábamos confiados que tarde o temprano se nos iba a dar, faltaba concretarla para sacar tres puntos y era cuestión de tener esa paciencia para agarrar de nuevo confianza. Calificar es una obligación, no un objetivo, Chivas tiene que estar arriba sí o sí", aseguró.

