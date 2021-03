Liga MX: Amaury Vergara confirmó que se trabaja en conseguir 5 mil vacunas para futbolistas

Amaury Vergara declaró que la Liga MX estaría negociando con el Gobierno de México y con la COFEPRIS para obtener aproximadamente 5 mil vacunas contra el Covid-19.

El dueño y presidente del Rebaño Sagrado cree que eso beneficiaria a todos los clubes, pero sabe que se deberá de seguir el extricto protocolo sanitario a lo largo de todo el Guard1anes 2021.

"Han habido discusiones respecto a la posibilidad de cómo podríamos nosotros, desde la liga y el conjunto de dueños de los equipos, buscar adquirir un número aproximado de 5 mil vacunas, si no me equivoco, algo por el estilo. Con ellas se pensaba en vacunar a toda la gente de los clubes, a todos los jugadores de todas las categorías e incluso a sus familiares. No tendria caso vacunarlos si uno de sus allegados están contagiados", mencionó en MARCA Claro.

Amaury Vergara reconoció que se han vivido sumamente complicados a raíz de la pandemia del Covid-19 y destacó la gran labor que ha hecho el equipo financiero de Chivas.

"Nosotros afortunadamente no hemos tenido que recurrir a una herramienta como un crédito. Puedo decir que me siento orgulloso del equipo financiero porque hemos podido plantear escenarios y ejecutar protocolos de gasto responsable y de ahorro para buscar obviamente cuidar más el negocio y no tener que llegar a una situación crítica como la de muchos", agregó.

"Tenemos de alguna forma todos los elementos y la solidez para atravesar este este reto, pero esto se va a ver reflejado en los próximos años y tendremos que buscar la forma de hacer más con menos", indicó.

"Porsupuesto nos ha impactado en la parte económica la falta de ingresos de los estadios, eso es un pilar importante para el equipo como también lo son los patrocinadores, con los cuales hemos tenido que llegar a acuerdos", finalizó.