Vucetich tras la derrota vs San Luis: 'Falta de refuerzos no tiene nada que ver con el resultado'

Chivas no ha ganado en el Guardianes 2021 y ante Atlético San Luis dejó una mala impresión; sin embargo, para a Víctor Manuel Vucetich la falta de refuerzos no es excusa.

"No, los refuerzos que se habían solicitado no se pudieron concretar, pero no tiene nada que ver con el resultado de esta noche, es un partido donde no estuvimos bien y es algo que debemos corregir", aseguró Vucetich.

A pesar de ello, el timonel rojiblanco tiene claro que la principal dolencia del Rebaño es la falta de actitud en el inicio de temporada.

"No es un golpe de realidad, es un mal partido, nos faltó actitud y convicción, mejorar el juego aéreo. Sin embargo, esto no deja de reconocer el trabajo de San Luis. Sin duda alguna creo que es un mal inicio, el equipo no tuvo actitud y San Luis nos ganó con eso. En 10 minutos teníamos dos goles y eso habla de la falta de concentración, pero no es un retroceso. Tenemos que corregir esta parte de la concentración", agregó.

"La concentración y la convicción nos llevarán al resultado y debemos seguir corrigiendo, la elección de los elementos que estén en mejor forma y tenemos que remediar esta situación", apuntó.

