Jorge Sánchez tiene claro su objetivo en Cruz Azul: ”Vengo a ganar títulos”

Jorge Sánchez lo tiene claro. Quiere ser campeón con Cruz Azul. De manera oficial fue presentado el jugador mexicano en las instalaciones del club, el Ing Víctor Velázquez estuvo presente, además de Iván Alonso.

“Escogí Cruz Azul porque la tercera es la vencida, tres veces ya me habían buscado, es un club muy grande, es a lo que vengo, ganar títulos a conseguir triunfos”, reconoció.

“Las razones las tengo claras pero no me gustaría externarlas ahora, fue un aprendizaje competir en las grandes ligas. Experiencia positiva en mi carrera”, dijo.

A su vez, mencionó que el pasado quedó atrás, no quiso dar detalles de su paso por América, solo dejó en claro que fueron grandes experiencias.

“Yo no quiero tocar el pasado, lo que fue, ya fue, si agradezco lo que viví en América porque tanto en Santos, Ajax, América, Porto, he vivido experiencias positivas, mi único deseo es ganar títulos”, aseguró.

“El cambio que hizo Anselmi en seis meses fue grandioso, a mi desde enero me buscaron, me presentaron el proyecto, me encantó la forma de pensar, yo no dudé en venir porque estamos en un equipo bastante grande hay que conseguir títulos”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS CON DOS AUSENCIAS PARA SU DEBUT ANTE TOLUCA EN EL TORNEO APERTURA 2024