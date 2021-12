Concachampions: Cruz Azul, Pumas, León y Santos ya conocen a sus rivales de 8vos

Este miércoles se llevó a cabo el sorteo de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022, donde habrá cuatro participantes mexicanos.

Cruz Azul enfrentará al Forge FC de Canadá, mientras que Pumas se medirá ante un viejo conocido: el Saprissa de Costa Rica, quien ya le ganó una Final de Concachampions.

Por otra parte, León jugará ante el Guastatoya de Guatemela y Santos hará lo propio frente al CF Montreal canadiense.

¡Listas las llaves para la nueva edición de #SCCL! ¿Quién levantará el trofeo en #SCCL22? pic.twitter.com/8GcSeKYBm9 — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 16, 2021

Los demás cruces quedaron de la siguiente manera: Seattle Sounders vs Motagua, Colorado Rapids vs Comunicaciones FC, New York City FC vs Santos de Guápiles y New England Revolution vs Cavaly AS.

Cabe recordar que el torneo en busca del Mundial de Clubes dará inicio a mediados de febrero.

