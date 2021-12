Fernando Beltrán sobre el título de Atlas: 'Da coraje, no lo voy a negar'

El mediocampista del Rebaño Sagrado, Fernando Beltrán, confesó en entrevista para 'TUDN' que el reciente título que el Atlas conquistó en el torneo Apertura 2021, molestó e incomodó no sólo al jugador sino a la escuadra que se encuentra más motivada que nunca para contender por el trofeo en la próxima temporada.

Lo que más irritado tiene a los rojiblancos es cómo su archirival de la región los ha superado y pudieron cumplir con su gente después de tantos años, cosa que el Guadalajara no ha podido revivir desde aquel Clausura 2017 frente a Tigres.

"Sí da coraje, la verdad que sí, no lo voy a negar, no tengo porqué negarlo. Coraje porque no puede un equipo estar mejor que Chivas, lo que despierta no nadamás a mí sino a todos es ambición. La gente también ya está cansada de venir y hacer promesas de que este torneo va a estar mejor, estamos muy grandes para decir esas cosas".

El defensa chiva Hiram Mier, reconoció a el esfuerzo de los Rojinegros y aseguró que esto impulsa más al Rebaño para regresarle un poco a la afición y comenzar el torneo pensando en que es momento de pelear por el título.

"Reconocerles el torneo que hicieron y eso nos compromete a nosotros todavía más para regresarle alegría a la gente, a nosotros mismos también que nos hemos quedado ahí, y no hemos podido pelear por un campeonato. Y sí, tenemos muchísimas ganas, tenemos mucha ilusión de empezar el torneo y empezar con el pie derecho".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: ¿QUÉ JUGADORES OCUPARÁ EL REBAÑO COMO MONEDA DE CAMBIO PARA REFORZARSE?