Liga Mx: Cruz Azul se jugará el torneo ante Mazatlán

Cruz Azul quiere evitar que el Apertura 2022 se convierta en un fracaso, por lo que este domingo buscarán darle un triunfo decoroso a su afición cuando reciban a Mazatlán.

La Máquina he dado señales de una reacción futbolística, pero los resultados no son los esperados y no hay margen de error para el equipo del Potro Gutiérrez.

El cuadro cementero quiere estar en la reclasificación, pero necesita de un cierre casi perfecto para lograrlo y la visita de los cañoneros al Azteca pinta como la ocasión ideal.

Sin embargo, el panorama no es del todo sencillo para el conjunto cruzaulino, pues además de Mazatlán, enfrentará a otro tres equipos que se encuentran en mejores condiciones futbolísticas y en la tabla general.

La celestes se encuentran en la decimosexta posición de la tabla con 12 puntos, mientras que los Cañoneros está en lugar 10 con 15 unidades.

A media semana, la Máquina recibirá a los esmeraldas de León que protegen la posición número 11.

Por si no fuera suficiente, Cruz Azul cerrará la Fase Regular ante Pumas y Guadalajara, dos partidos que lucen seriamente complicados.

Si bien los universitarios atraviesan por uno de los momentos más complicados con Andrés Lillini en el mando, los auriazules están por encima del cuadro celeste .

Mismo caso que el Rebaño Sagrado que todavía sueña con una clasificación directa a la Fiesta Grande.

Cabe señalar que para este encuentro, Raúl Gutiérrez no podrá contar con Carlos Rotondi por un desgarre muscular, aunque recuperó a Luis Abram y Alejandro Mayorga.

