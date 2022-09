Diego Aguirre sobre dirigir a Cruz Azul: "Fue una experiencia rara"

Diego Aguirre, quien fue cesado hace unas semanas como entrenador de Cruz Azul, habló sobre lo que fue su estadía en La Máquina y lo que vivió.

Aguirre señaló que le pareció algo raro y extraño cómo se dieron las cosas en el equipo cementero, en donde dejó claro que tenía ilusión por tener un buen propyecto, pero las circunstancias no lo ayudaron.

"Fue una experiencia rara por lo que fue un tiempo corto y no puedo decir que no afecta porque siempre llegas con ilusión de estar por mucho tiempo pero fue algo raro porque los resultados no se dieron y sabíamos que íbamos a un equipo con dificultades en general, pero obviamente siempre te tienes fe de que las cosas salgan bien y fue algo sorpresivo cómo se dieron las cosas y hay que convivir con eso", fueron las palabras del uruguayo a Sport 890.

Además, Diego Aguirre no dio crédito a lo que sucedió durante la histórica derrota en contra por 0-7 ante las Águilas del América.

"Fue raro, yo estaba suspendido, fue un juego que se dio con una expulsión y en México hay resultados abultados y fue algo inesperado y raro todas las circunstancias del juego fue una experiencia fea y no podía estar haciendo nada porque estaba suspendido. Yo lo vi escondido en un palco solo y fue un golpe duro", sentenció Aguirre.

