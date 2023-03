Parejita López prefirió a Pumas sobre Cruz Azul: ‘Todo se lo debo al Club Universidad’

Pocos son los futbolistas que han militado en las dos de las instituciones más populares de la Liga MX. José Luis ‘Parejita’ López tuvo su paso por Cruz Azul y Pumas, sin embargo; confesó que su corazón pertenece al conjunto universitario.

Parejita fue pieza clave para el conjunto del Pedregal, para lograr su Bicampeonato en el futbol mexicano, y señaló que hay un cariño mutuo con la afición auriazul.

“Me formé en Pumas como jugador y como persona, todo se lo debo a Club Universidad”, platicó para RÉCORD.

Además, argumentó la rivalidad entre estos dos equipos, dijo que desde la Cantera se mentalizan que es un Clásico, que es un juego importante y que se tienen que ganar.

“Desde fuerzas básicas te enseñan la rivalidad qué hay con Cruz Azul, los que venimos de abajo, los que hemos defendido por ejemplo este tipo de partidos contra América, Chivas y Cruz Azul te enseñan esa rivalidad”, mencionó.

Parejita llegó a Cruz Azul en el Clausura 2008, a pesar de que no tuvo una gran participación en el conjunto de La Noria, y que su paso fue desapercibido, agradece el trato que tuvo la gente del equipo cementero hacía su persona.

“Lamentablemente mi paso por Cruz Azul no fue muy bueno. Yo llegué y la gente me trató muy bien, la directiva me trató de maravilla cuando estaba el Yayo de la Torre, él fue el que me llevó, sin embargo; el día uno, ese día el entrenador (Sergio Markarián) habló conmigo y me dijo que mientras él estuviera yo no iba a jugar. Porque no había llegado por él”, informó Parejita López.

