Pumas: 'Parejita' López reveló que lo corrieron de Cantera cuando iba a ver a Mejía Barón

José Luis 'Parejita' López, exfutbolista de los Pumas, contó una mala experiencia que vivió hace poco tiempo cuando fue a La Cantera y lo corrieron por no tener autorización.

El 'Parejita' explicó que él se dirigió al seno universitario para platicar con Miguel Mejía Barón, pero las autoridades del lugar no le permitieron quedarse a un exjugador de los auriazules.

El exjugador de los Pumas contó esta mala experiencia en la conferencia de prensa de la Copa América de Futbol Tenis y detalló que fue lo que vivió en aquella ocasión.

"Estoy triste por situaciones que acabo de vivir. Me sacaron de La Cantera, que no podía estar ahí. Que porque no tenía autorización de estar en La Cantera, cuando yo ni siquiera iba a ver al equipo, iba a ver al doctor Mejía Barón para cosas diferentes y me dicen: No puedes estar acá. Me da tristeza", explicó el 'Parejita'.

Incluso, López detalló que "No voy al estadio, porque es diferente. Yo veo todos los partidos. Me da tristeza que la gente se porte así, cuando uno aportó cosas. No sé si mucho o poco, pero aporté cosas y que te traten así es raro. Me formé ahí, estuve 15 años y que te digan que no puedes estar aquí, sí me da tristeza".

