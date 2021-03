Pumas vs Cruz Azul: ¿Qué se dijeron Cabecita y Talavera en el penalti del triunfo celeste?

El partido entre Pumas y Cruz Azul terminó con victoria por la mínima diferencia de La Máquina gracias al tanto de penalti de Jonathan 'Cabecita' Rodríguez.

Sin embargo, previo al disparo del atacante uruguayo hubo un reto de palabras por parte del cancerbero auriazul, Alfredo Talavera.

"Aquí me la vas a dar, no tienes otra más que ahí. No tienes más que ahí, ni una, ahí", gritó Talavera a Rodríguez, mientras le señalaba el lado derecho.

Acá lo tienen El gol de @jona2118 a nivel de cancha. #HazQueSuceda pic.twitter.com/6ljL36uxKz — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) March 9, 2021

Todavía, previo al silbatazo del árbitro César Arturo Ramos Palazuelos, Talavera volvió a retar al uruguayo: "Lánzala ahí, dámela ahí, ahí voy a ir, ahí voy a ir".

Cabecita Rodríguez disparó a donde le indicó Talavera y convirtió el tanto del triunfo, mismo que le gritó efusivamente al guardameta universitario.

