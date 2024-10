Ángel Sepúlveda sobre un posible llamado de Selección Mexicana: "Ya no depende de mí"

“Él sabe lo que hace”, las palabras de Ángel Sepúlveda cuando le preguntaron si Javier Aguirre debía de voltear a verlo para un llamado a Selección Nacional hoy que está convertido en el mejor delantero mexicano de la Liga con 7 tantos.

“Lo he dicho siempre, yo me debo a mi equipo y siempre he trabajado para eso, vamos a ir paso a paso y si llega bienvenida, pero yo estoy enfocado en el equipo. Ya no depende de mí, yo me dedico a mi trabajo, soñé con esto, es un momento soñado, sí lo soñé”.

“Soy mexicano y eso es lo más importante, pero de esas cosas yo no puedo hablar tanto, yo me dedico a trabajar, estar bien con el equipo y a disfrutar”, añadió.

El ‘Cuate’ aseguró que está agradecido con Cruz Azul y con la gente que siempre confió en él y consideró que siempre trató de aprovechar las oportunidades.

“Me llena de orgullo esa es la realidad, creo que estoy preparado para cosas importantes, me siento con la confianza, creo que estoy en el mejor equipo de México y estoy agradecido con Dios y toda la gente que creyó en mí, siempre aprovechando las oportunidades”, finalizó Ángel Sepúlveda.

