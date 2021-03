Araujo: 'Me gustaría volver a cuando estaba en Cruz Azul, pude hacer las cosas mejor'

Néstor Araujo, actual jugador del Celta de Vigo se sinceró y aseguró que le gustaría regresar el tiempo y volver a cuando jugaba en Cruz Azul, pues consideró que pudo haber hecho las cosas mejor.

"Me gustaria volver cuando estaba en mi primer club, Cruz Azul, creo sinceramente que pude hacer las cosas mucho mejor en su día", dijo en entrevista con Marca.

Asimismo, el mexicano habló de su experiencia como jugador del equipo español, y aseguró que aunque en un principio fue difícil ahora está adaptado.

"El primer año no fue nada sencillo pero luego, poco a poco, me fuí adaptando. La gente y los compañeros me fueron ayudando y eso hizo que la adaptación fuera bien. En los inicios, también me costó el ritmo de los partidos, de la Liga", finalizó.

