América vs Chivas: ¿Cuáles serán las medidas sanitarias en el Akron para el Clásico Nacional?

Listos los protocolos para el Clásico Nacional. Édgar Martínez, subdirector de comunicación de Chivas dio a conocer cuáles serán las medidas sanitarias que se implementarán en el Estadio Akron para recibir el 25 por ciento del aforo para el partido entre el Guadalajara y el América.

El directivo rojiblanco dijo que al inmueble sólo habrá acceso para 12 mil personas, entre jugadores y personal de los clubes, staff del estadio, prensa y afición.

“El aforo es del 25 por ciento, 12 mil personas y se puso a la venta el 91 por ciento de los boletos”, informó Martinez mediante conferencia de prensa.

Respecto a la venta de los boletos, Martínez explicó que todo se ha hecho a través de internet y que no existe la venta de entradas de manera presencial.

“Los boletos no están agotados se han colocado el 91 por ciento de los boletos”, mencionó.

Para la distribución de los pases de entrada al Clásico Nacional, se le dio preferencia a las personas que hace un año compraron boleto para el partido entre el Rebaño Sagrado y Monterrey, quienes podrán hacer el canje del mismo por uno para el partido del próximo domingo. Los aficionados que cuentan con el Chivaabono también tuvieron derecho a adquirir un par de entradas.

“La venta de boletos se inició hace unos días, dándole preferencia a la gente que hace un año compró boletos para el partido contra Monterrey, los que aún tienen ese boleto lo pueden cambiar por uno para el partido contra el América. Para los que tienen Chivaabonos pueden comprar dos boletos por tarjeta”, explicó.

Martínez también confirmó que no habrá acceso para los grupos de animación de ambos equipos, con el fin de evitar aglomeraciones, por lo que los palcos, aunque serán todos habilitados,

tampoco podrán ocuparse en su totalidad.

“No habrá barras ni locales, ni visitantes. En cuestión de palcohabientes, se permite el 50 por ciento del acceso al exterior del palco”, aseveró.

El directivo del chiverío, dejó en claro que cada persona que ingrese al Akron, previamente tendrá que llenar un cuestionario para poder obtener un código QR, además, se realizarán pruebas exprés de manera aleatoria para garantizar mayor seguridad.

“La gente tiene que llenar un cuestionario para poder ingresar al Estadio, se generará un código QR, si la gente no trae ese código QR, no podrá pasar. También se harán pruebas aleatorias, si alguna persona da positivo no podrá ingresar, pero no perderá su boleto, se le dará seguimiento y el club después lo compensará” agregó.

Por último, Martínez externó su deseo para que los accesos al inmueble tapatío sean de ahora en adelante más frecuentes y con mayor aforo, aunque, está consciente que esto dependerá de las autoridades sanitarias y de la Liga MX.

