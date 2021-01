Atlas: Caraglio y los zorros, con acuerdo de palabra para el fichaje del argentino

Milton Caraglio está cerca de abandonar Cruz Azul y enrolarse con los rojinegros del Atlas para suplir la baja de Julio Furch.

RÉCORD pudo saber que los zorros y el ariete argentino ya tienen un acuerdo de palabra, e incluso ya se rescindió el contrato que unía al atacante con los celestes.

Caraglio tenía solamente seis meses de contrato y ahora todo está encaminando a que los de la madriguera tendrán la carta del jugador.

Cabe destacar que el 'tanque' no tenía previsto abandonar la Liga MX por lo menos durante los próximos dos años, aunque su situación en la Noria no era la mejor y no veía con malos ojos la posibilidad de un cambio de aires.

