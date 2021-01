América: Solari aún no define qué extranjero no será registrado en el Clausura 2021

Con el inicio del Guardianes 2021 a la vuelta de la esquina, Santiago Solari, nuevo entrenador del América todavía no tiene claro al futbolista extranjero que tendrá que ser sacrificado y quedar fuera de la plantilla asegurando que por ahora los 12 elementos foráneos son parte de la plantilla y eso se definirá con el tiempo.

“Los jugadores son todos importantes, ya veremos cuando cierre el libro de pases pero eso será más adelante, mientras tanto todos son jugadores del club y estoy muy contento con el trabajo de todos ellos. Pero todo eso lo podemos hablar un día después de que la plantilla esté cerrada, nosotros tenemos un partido muy importante porque empieza la Liga, y todos trabajamos con el mismo ritmo y misma ilusión”, confirmó el estratega azulcrema.

Respecto a los refuerzos, el timonel argentino aseguró que todos están haciendo lo que les corresponde a su ritmo, y que el caso del peruano Pedro Aquino es el único que podría ir lento debido a las secuelas del Covid-19.

“Los vi muy bien a todos, no me gustaría hablar de nadie en particular porque todo el grupo trabajó muy bien, inclusive, los lesionados, Aquino es el que viene con una actuación más lenta por el Covid, pero va trabajando muy bien al ritmo que debe de trabajar”, confirmó Santiago Solari.

