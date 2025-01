Bryan Casas, delantero y promesa Sub 23, llega de Necaxa a Cruz Azul

El joven delantero Bryan Casas, formado en la cantera de Necaxa, llegará a Cruz Azul para unirse a su equipo Sub 23. El joven delantero se unirá al conjunto celeste en calidad de préstamo por un año, con una opción de compra al final de este período.

A sus 19 años y con una altura de 1.85 metros, Casas ha demostrado su potencial en la división Sub 23 del club rojiblanco. Durante el Apertura 2024, Bryan jugó un total de 996 minutos y anotó seis goles en 13 partidos, destacándose como una de las figuras más prometedoras de la categoría.

'Gracias por todo, Necaxa'

A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el delantero expresó su gratitud al club que lo formó tras varios años como necaxista.

"Hoy me toca despedirme y al mismo tiempo dar gracias infinitas al club que me vio crecer, tanto futbolísticamente como personalmente. Me toca agradecer por todas las oportunidades que me dieron, gracias infinitas al Necaxa por permitirme cumplir muchos de mis sueños. Gracias a mis maestros, directivos, personal y compañeros que estuvieron en el camino, que no fue fácil pero esto es el comienzo. Gracias infinitas a este club que para mí es mi segunda casa".

Bryan Casas buscará seguir desarrollándose y dar el siguiente paso en su carrera, con la mira puesta en consolidarse en el profesionalismo.

