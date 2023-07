Cruz Azul perdió su segundo partido consecutivo en el Apertura 2023 y se hunde en el fondo de la tabla general. Tras la derrota ante Toluca, el histórico delantero del equipo Carlos Hermosillo no se quedó callado y criticó al equipo.

La Máquina terminó cayendo 0-2 en casa ante los Diablos Rojos, y aunque Ricardo Ferretti considera que el equipo mejoró, el exfutbolista no considera lo mismo y terminó criticando la derrota, especialmente al portero Sebastián Jurado, quien fue expulsado al minuto 39’.

A través de su cuenta de TikTok, el histórico delantero mexicano aseguró que el portero no ‘sirve’ para Cruz azul, pues el jugador es bueno, pero no para una institución como lo es la Máquina. Al final Hermosillo asegura que falta mucho por jugar, pero no confía en que el equipo pueda competir por el título.

“Lo de Jurado es vergonzoso. Muchacho con unas grandes aptitudes, pero en el Veracruz. No es lo mismo jugar en Veracruz que en jugar en Cruz Azul. Mi querido Jurado, me parece que no sirves para esta institución”, expresó Hermosillo en su video.

Ahora la Máquina jugará ante Xolos este viernes en busca de su primera victoria del torneo. Cabe destacar que tras la Jornada 3, la Liga MX será pospuesta para jugarse la Leagues Cup ante los equipos de la MLS:

