Ricardo Ferretti lamentó la derrota de Cruz Azul ante Toluca, pero cree que su equipo mostró una mejoría con respecto al partido anterior contra Atlas. El técnico brasileño dijo que perdieron por errores propios; sin embargo, respaldó a sus dirigidos.

El primer gol que recibieron los celestes cayó por un penalti que cometió Ignacio Rivero y el panorama se complicó luego de que Sebastián Jurado fue expulsado.

"En el primer partido yo creo que fuimos superados y no tuvimos reacción. En este partido yo vi que hubo una mejoría, pero son dos jugadas muy puntuales: el penalti y la expulsión. Jugar 10 contra 11 es muy complicado. Naturalmente, mucha gente se va a dejar ir por el resultado final. Yo creo que mejoramos", dijo en conferencia de prensa.

El Tuca respaldó al exguardameta del Veracruz, quien volvió a tener una decepcionante actuación con el cuadro cementero.

“El jugador no es un pañuelo desechable que lo uso y lo tiro, al que más le duele es a él, es un ser humano y todos fallamos”, opinó. “Hasta Miguel Marín hizo un autogol increíble. Lo necesito y lo seguiré apoyando”, agregó.

Ricardo Ferretti también le externo su confianza a Christian Tabó. El mediocampista uruguayo recibirá otra oportunidad, pese a que los aficionados ya pedían su salida, pues se ha perdido varios juegos por lesión y cuando está bien físicamente no le ha aportado mucho al Cruz Azul.

"Todo jugador que está en el plantel es porque yo lo quiero. Tuve la oportunidad de planear los que iban a salir y los que se quedaron. Si yo no quisiera a tal jugador lo habría dado de baja. De este grupo no me pienso deshacer de nadie", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDGAR CHAIREZ NO PUDO Y CAE EN SU DEBUT EN UFC ANTE TATSURO TAIRA