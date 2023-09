Carlos Hermosillo reveló que pudo ser director deportivo de Cruz Azul; “se sentaron conmigo, me dijeron que yo iba a ser”. Sin embargo, declaró que la directiva encabezada por Víctor Velázquez no tiene palabra, pues semanas después presentaron a Álvaro Dávila en el puesto.

“Estos hombres se sentaron conmigo (Víctor Velázquez). A mí me dijeron que yo iba a ser el director deportivo, yo tenía un proyecto, les presenté dos, tres cosas, llegué, me senté y les dije: mira, si no puedo llegar, no se preocupen. Déjenme fuera, dame, chance de armarte el equipo y cuando pueda llegar, llego”, declaró en La Última Palabra.

El Grandote de Cerro Azul, también compartió la mala experiencia de pararse en las instalaciones de la Cooperativa en Gran Sur, lo describió como un reclusorio por tanta gente armada.

“Cuando entré a las oficinas me espanté porque todos estaban armados. Yo decía ‘¿llegué al reclusorio?’. Me llevaron a una oficina bien armados”, declaró Hermosillo.

El exjugador celeste hizo hincapié en que la actual directiva cementera no tiene palabra, incluso, detalló que no la tuvieron con Ricardo Ferretti.

“No tienen palabra, hombre, no tuvieron palabra con Tuca Ferretti, no son gente seria y lo mismo le va a pasar al Conejo Pérez, no saben ni lo que quieren”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHELITO DELGADO MANDA MENSAJE A LA DIRECTIVA CELESTE: "DEBERÍAN HABLARLE A LA AFICIÓN"