Chelito Delgado manda mensaje a la directiva celeste: "Deberían hablarle a la afición"

César Delgado, que jugó en Cruz Azul de 2003 al 2008 antes de emigrar al Olympique de Lyon, comentó en entrevista para AS México lo que él considera que la afición necesita que haga la directiva, haciendo énfasis en la transparencia y en el orden.

El argentino, que regresó a México para jugar con Rayados, aseguró que los directivos celestes también tienen que ser autocríticos sobre lo que ocurre dentro de la institución cementera, aunque también confirmó que ellos no van a dar un paso al costado.

"Desde afuera creo que la directiva debería hablarle a la afición de Cruz Azul, que son autocríticos y que quieren lo mejor para la institución, en lo deportivo y lo que viene al futuro, de poder estar todos alineados para un bien en común todos, creo que a partir de ahí sería bueno poder hablarle a la afición, sé que no soy nadie para decir que hay que hacer, pero me parece que es un momento para transmitir tranquilidad a la afición de Cruz Azul y a partir de ahora decir como se va a trabajar a futuro, porque en ese sentido no es muy claro todo", comentó.

'El Chelito' se mostró insistente en el tema de la afición, donde comentó que, tanto directiva como cuerpo técnico, tendrían que dejarse de pretextos a la hora de comunicar las cosas a la afición.

"Más que pretextos, que las decisiones que tomen la hagan saber, que hagan un comunicado, porque la afición quiere saber como trabaja la institución, por eso la afición está enojada y por eso no se están dando resultados, porque cuando las cosas están bien trabajadas y planeadas, bien hechas, los resultados vienen solos, por eso hay que solucionar todo esto", aseguró.

Recordemos que Cruz Azul solo ha ganado un partido en todo el Apertura 2023 y que, en el Estadio Azteca, no ha podido darle una victoria a su afición.

