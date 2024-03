'Chelito' Delgado sobre el Cruz Azul de Martín Anselmi: "Nosotros jugábamos mejor"

Cruz Azul, luego de 10 jornadas en el Clausura 2024, es segundo lugar de la Tabla General con 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y una derrota. Sin embargo, para César 'Chelito' Delgado, el equipo en el que estuvo él jugaba mejor que los comandados por Martín Anselmi.

En una entrevista para TUDN, el exjugador celeste señaló que en el equipo que estuvo había más calidad en el plantel. Asimismo, aseguró que en la plantilla actual no hay un jugador 'brillante' que te cambie el rumbo de un mismo partido.

“Nosotros jugábamos mejor. Había mucha calidad individual, acá no digo que no allá, pero hay mucho movimiento mecanizado como se juega el fútbol. Está bueno es lindo, pero pues fíjate que que no hay jugadas espectaculares, jugadores que te cambien el ritmo o el rumbo del partido", expresó.

De igual forma, el exjugador comentó que esa falta de especularidad en el juego se debe a los directores técnicos modernos. Para Delgado, los entrenadores actuales, con ideas diferentes al pasado, pueden 'cansar' a los jugadores con un estilo de juego sistematizado.

"Fíjate que hay veces que llegan a la punta, mano a mano y vuelven a jugar para atrás. Está faltando un poco de eso porque están estos entrenadores jóvenes, modernos, que hacen todo mecanizado, está bueno porque el equipo adopta muy bien, pero hay que tener cuidado el equipo no se canse de todos esos movimientos mecanizados", comentó.

En su estancia con Cruz Azul, César 'Chelito' Delgado jugó 149 partidos, en los cuales anotó 60 goles y registró 11 asistencias.

