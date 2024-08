'Conejo' Pérez, sorprendido por salida de Uriel Antuna antes de enfrentar al América

El exportero mexicano, Óscar Pérez, quien también militó en Cruz Azul durante 18 años se sorprendió por la decisión de Uriel Antuna de salir del club con destino a Tigres, previo al Clásico Joven.

En entrevista con David Faitelson, el ‘Conejo’ Pérez explicó lo que es el apego a un equipo. “Tenía mucho amor por mi profesión porque amo el futbol, me apasiona y es parte de mi vida. Pero también te vas encariñando, en este caso con Cruz Azul, sin duda, 18 años ahí, imagínate. Eso te va generando identidad y amor hacia una playera”, mencionó.

Además de destacar su paso con Pachuca, donde asegura que también se encariño con la gente, el ‘Conejo’ se dijo sorprendido por la situación de Uriel Antuna. “Es extraño que Uriel, de repente en un partido tan importante como lo es contra América se tenga que ir”, afirmó.

“Eso va haciendo que un jugador no se pueda identificar con su equipo, con su afición, con su gente. Están cambiando constantemente de equipo. También tienen que ver los reglamentos, hoy es muy fácil que un jugador diga ‘ah no me trataste bien, no te firmo’, llega el tiempo de que te puedas ir y se van”, comentó el exportero sobre la situación de los futbolistas.

“Es buen profesional, buen chavo, bastante bien Uriel. Tomó su decisión de moverse y nada, creo que le va a hacer falta Cruz Azul”, agregó Pérez sobre la salida del extremo mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS DE MONTERREY INTERESADO EN MEMPHIS DEPAY, CONFIRMA 'TATO' NORIEGA