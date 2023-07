José de Jesús Corona, jugador de Xolos declaró para ESPN sobre su salida de la Máquina Celeste y de que a pesar que el presidente Víctor Velázquez y los directivos Jorge 'Vikingo' Dávalos y José Luis 'Chato' Ortega le manifestaron la intención de que siguiera en el equipo, pero esto no se concretó pues no llegaron a un acuerdo para renovar el contrato y emigró al equipo de la frontera para este Apertura 2023.

“Hubo diferentes puntos de vista de algunos personajes en la directiva que se respetan, pero a mí sí me hubiera gustado en su momento que hubieran sido más frontales, eso es lo único. De ahí es más yo respeto cómo ven el futbol y cómo lo analizan, las proyecciones que tienen, lo que quieren para la institución se respeta, pero sí me hubiera gustado que en su momento se me hubiera hablado con la verdad, que hubieran sido más frontales y nada más, es lo único”, expresó Corona.

"Creo que ya a la edad que tengo, con los años que estuve en la institución era lo mínimo que pedía, nada más y no hubiera habido ningún problema. Creo que si en algún momento me dicen las cosas como son hubiera disfrutado un poco más mis últimos días en Cruz Azul”.

¿Pudiste externarle ese sentimiento al presidente del club, Víctor Velázquez?

“Sí, tuve la oportunidad de hablar con él, realmente él (Víctor Velázquez) era una de las personas que quería que me quedara, lo cual le agradezco también, no se dieron las circunstancias, no se dieron las formas para poderme quedar y ni hablar, también uno debe ser consciente y entender que uno debe de estar donde lo quieren. Obviamente había personas que ya no me querían en el club, eso es claro y eso es obvio y ni hablar, se les agradece también a todas esas personas, se les desea lo mejor y me quieren aquí, me quisieron aquí en Tijuana, por lo cual estoy agradecidísimo de que se me haya brindado esa oportunidad y ahora estoy disfrutándolo”.

Corona señaló que durante la etapa de negociaciones hubo opiniones encontradas con respecto a renovarle su contrato para jugar un último año en el primer equipo, o bien darle paso a los jóvenes Sebastián Jurado y Andrés Gudiño, los cuales son porteros de la Máquina.

"Yo estoy muy agradecido con la gente que intentó que me quedara, que buscó de una u otra manera que yo permaneciera, el ‘profe’ (Jorge) Dávalos y el ‘profe’ (José Luis) Ortega, la verdad estoy muy agradecido con ellos por toda su intención de ayudarme en ese aspecto pero al final de cuentas no se consiguió y no hay ningún problema”, comentó.

“Me hubiera gustado tener una despedida en un partido oficial, obviamente, pero se dieron las circunstancias de esta manera y ni hablar”.

Asimismo, Corona contó que no tiene ningún sentimiento negativo hacia nadie en Cruz Azul y a él le dará gusto saludar a todos sus ex compañeros este viernes cuando La Máquina juegue ante los Xolos en el Estadio Caliente de Tijuana.

“No le guardo rencor a nadie, la verdad yo estoy agradecido totalmente con toda la gente que estuvo laborando en el club, con todos los compañeros y directores técnicos”, comentó.

Para finalizar, el guardameta mexicano, comentó el hecho de enfrentarse a su ex equipo Cruz Azul, que por tantos años vistiera su camiseta.

"Se va a sentir algo extraño después de 14 años ahora ser rivales deportivos pero bueno, esto es futbol, esto es deporte, ellos obviamente querrán ganarnos, por mi parte de igual manera, ahora yo me debo a Tijuana, a Xolos, y de igual manera quiero hacer valer esta casa y haremos todo lo posible por que sea un partido muy atractivo, un partido en el cual primero Dios gane Tijuana, pero que gane el mejor simplemente”, declaró Corona.

“Será algo extraño después de tantos años pero seguiremos disfrutando también, ellos deben de entender que hay momentos para todo, me tocó en algún momento estar en la institución allá en Cruz Azul, dejar todo en el club y ahora lo haré aquí, ya sabes lo profesional que soy, la gente lo va a entender y saben que donde estoy soy comprometido, honesto y leal”.

