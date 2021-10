Cruz Azul: Alexis Peña podría reaparecer para el juego vs Tigres tras superar su lesión

En el marco de la Jornada 13, Cruz Azul recibirá a Tigres, encuentro en el que Alexis Peña ya estaría a disposición de Juan Reynoso luego de estar ausente por cuatro jornadas, tras enfrentar a Juárez y resultó con un desgarre en la región isquiotibial de la pierna derecha.

Aunque aún no se tiene una fecha estipulada para su regreso con el Primer Equipo cabe mencionar que el zaguero celeste ya disputó algunos minutos con la Sub-20, tal y como Juan Reynoso tiene acostumbrados a sus jugadores cuando salen de alguna lesión.

El exjugador del Guadalajara tuvo un gran arranque en el Apertura 2021, quien había logrado afianzarse dentro del once inicial de Juan Reynoso, pues comenzó a ganarse la confianza del peruano a tal grado de obtener la titularidad en seis de los siete encuentros que disputó previo a su lesión muscular, la cual desafortunadamente cortó su buena racha.

Aunque su lesión no fue de gravedad y sólo recibió días de descanso para no agravar la situación, el jugador de 25 años no tuvo actividad en la Liga MX frente a Querétaro, Puebla, Tijuana y La Máquina tiene pendiente el encuentro de la Jornada 11 ante León; mientras que en torneos internacionales no pudo jugar en la Semifinal de Vuelta de la Concachampions contra Monterrey y la Final de la Campeones Cup frente al Colombus Crew.

De esta manera, Juan Reynoso recuperaría a uno de sus elementos, pues ante las dificultades que ha tenido el peruano por no tener completo a su equipo por los jugadores lesionados y las ausencias de los seleccionados nacionales, quienes en su regreso a La Noria toman unos días de descanso por la sobrecarga de trabajo, algo que definitivamente durante este semestre ha sido muy notorio en Cruz Azul.

