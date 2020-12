Cruz Azul: Edson Álvarez reveló que estuvo cerca de forjarse en la cantera cementera

Edson Álvarez, uno de los últimos productos de la cantera del América que ha emigrado al futbol europeo, reveló que estuvo cerca de forjarse como jugador en la Noria después de ser rechazado por Tuzos por "su baja estatura", aunque terminó por decantarse por Coapa para ser hoy en día uno de los referentes del futbol nacional.

"Antes de América yo había escogido a Cruz Azul para irme a probar", comenzó a contar Álvarez en entrevista con Daniel Habif, mencionando a un exentrenador de Pachuca de nombre Arturo Carranco le facilitaba las pruebas con águilas y celestes después de ver su talento en el campo.

"¿De verdad soy tan bueno para esto?" se planteó el zaguero después de progresar en la Noria, a lo que decidió ir a probar suerte en Coapa, situación que resultó de la mejor manera.

"Llego a América y como lo dije y lo pensé, fue un reto más duro. Estuve un mes a prueba y era motivador porque si no les gustabas, te decía 'hasta aquí, gracias'. Pero a mí me decían, ven otra semana, ven otros tres días y así me trajeron hasta que se cumplió el mes y me dijeron 'queremos que te quedes con nosotros'.

"'¡Qué!', me dice (Carranco). 'Estás loco, ¿cómo crees?, ya estás seguro en Cruz Azul, ¿ya qué le mueves?, preséntate mañana (con Cruz Azul)'. Quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar. Los de Cruz Azul llamando las 24 horas '¿Dónde estás? te estamos esperando'", relataba Edson para que al final del camino, terminara incluso siendo campeón con las Águilas y su principal 'trampolín' hacia el futbol europeo.

