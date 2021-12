Cruz Azul: Erick Gutiérrez reveló que estuvo cerca de fichar por La Máquina

Erick Gutiérrez se ha ganado la titularidad con el PSV desde noviembre, pero meses antes el mexicano solo veía los encuentros desde la banca, por lo que ya estaba buscando nuevas opciones para tener ritmo de juego y poder ser considerado para la Selección Mexicana.

El centrocampista reveló que ante la falta de minutos estaba muy cerca de volver al futbol mexicano, e incluso aseguró que tuvo acercamiento con Cruz Azul para fichar en el mercado invernal.

"No estaba jugando hace unos meses y ya tenía todo arreglado para regresar a México, estuve apunto de regresar pero cambió esto, empecé a jugar, intenté buscar equipos en Europa pero no tenía tantas oportunidades y sabía que tenía que tener minutos", contó Gutiérrez en entrevista para Fox Sports.

"YA TENÍA CASI TODO ARREGLADO PARA REGRESAR A MÉXICO, PERO CAMBIÓ ESTO Y EMPECÉ A JUGAR" "YA HABLÉ CON EL EQUIPO QUE ME QUERÍA Y LE AGRADECÍ MUCHÍSIMO EL INTERÉS" Erick Gutiérrez reveló en EXCLUSIVA para #FSRadioMX que estuvo cerca su vuelta al futbol mexicano con CRUZ AZUL pic.twitter.com/oigAFXROm3 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 23, 2021

El objetivo de Gutiérrez es poder llegar con ritmo y confianza al Mundial de Qatar 2022, por lo que se ha ganado un lugar en el 11 titular del cuadro de Eindhoven.

"Ya hablé con el equipo mexicano que me quería y le agradecí muchísimo por el interés, voy a permanecer acá y estoy muy feliz aquí y mi objetivo es ir al Mundial, quiero ser importante en Selección. entiendo que antes no tenía minutos en mi club y no era llamado pero creo que ahora es distinto, voy a llegar con ritmo y confianza y eso es importante, pero mi idea es seguir en Europa", aseguró.

