Cruz Azul: Santi Giménez comparó a este equipo con el que ganó la Novena

Cruz Azul ha tenido una importante resurección en el Apertura 2022, ya que tras la tremenda goleada de 7-0 por parte del América y la destitución de Diego Aguirre, no se veía por donde levantar el barco.

Pero tras la llegada del Potro Gutiérrez, el equipo se enrachó y ahora está en Cuartos de Final. Por lo tanto, Santi Giménez comparó a este equipo con el que ganó la Novena, ya que también se levantaron de duros golpes en el camino.

"Me encantó porque sinceramente se levantaron de algo fuerte, de una goleada, mucha gente no ve tanto eso. Cuando ganamos la Novena yo no veo que fuimos Campeones, me pongo a ver que nos levantamos de un 4-0, una remontada en una Semifinal y nos decían de todo; nos levantamos y fuimos coronando", mencionó para Fox Sports.

"ME SIENTO TRANQUILO, ESTOY HACIENDO TODO PARA ESTAR CON EL TRI" Las palabras de @Santigim9 previo al partido ante Midtjylland... ¡Habló del Mundial y de Cruz Azul! NO LOS OLVIDA "CRUZ AZUL SE LEVANTÓ DE ALGO FUERTE, OJALÁ QUE LLEGUE LA DÉCIMA"#CentralFOX pic.twitter.com/ah2TtKkn8d — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 12, 2022

Ya en Liguilla, el 'Bebote' desea ver al equipo de sus amores presumiendo la Décima.

"Ahora espero que se pueda repetir después de un 7-0, el poder levantarse y dar la cara en esta Liguilla. Veo muy fuerte en este último tramo a Cruz Azul y ojalá que se dé la Décima", añadió el delantero del Feyenoord.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAÚL JIMÉNEZ: 'SIEMPRE HE PENSANDO EN REGRESAR AL AMÉRICA; ESPEREMOS QUE ALGÚN DÍA'