Chofis López sobre Chivas: 'Me dijeron que no embonaba en el equipo'

Chofis López se encuentra en busca de recuperar el nivel que alguna vez mostró en Chivas, club que lo terminó cediendo a Pachuca tras finalizar su relación con el San José Earthquakes de la MLS.

Previo a enfrentar a Tigres en los Cuartos de Final del Apertura 2022, el futbolista mexicano reveló que el Rebaño le cerró las puertas pese a que tenía intención de tener una revancha en el club, pues le aseguraron que no embonaba y que ya estaban completos.

"Tenía una intención, tenía una revancha porque no era cuestión de dinero, como lo dicen, de que yo no quería renovar; cuestión de dinero no era. Si fuera así, tenía ofertas en China y no quise aceptarlas. Yo quería estar acá, en México. Vengo más maduro y quería un nuevo reto, pero me dijeron que no embonaba en el equipo, que el equipo ya estaba completo"; mencionó en entrevista con Fox Sports.

"EN CHIVAS ME DIJERON QUE YO NO EMBONABA EN EL EQUIPO, QUE YA ESTABAN COMPLETOS" ¿Por qué 'Chofis' NO regresó a El Rebaño? ¡Nos reveló todo en #FSRadioMX! "ALGÚN DÍA ME ENCANTARÍA REGRESAR A CHIVAS" pic.twitter.com/0DQzaYpc8G — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 11, 2022

Ante el rechazo por parte de los Rojiblancos, la Chofis les pidió que lo dejaran ir a otro equipo en busca de sumar minutos para mantenerse con el ritmo adecuado, pues consideraba que era la mejor opción para las dos partes. "Les dije: Entonces, ayúdenme a salir, aunque sea a préstamo. Si no me quieren, pues que sea por el bien de los dos", sentenció.

Sin embargo, Eduardo López no logró encontrar la regularidad deseada en Pachuca, pues únicamente suma 266 minutos en nueve partidos disputados, donde solamente salió como titular en uno.

