Chofis López sobre su salida de Chivas: 'Ellos querían ganar más, no pensaron en mi'

La salida de Javier Eduardo López de Chivas se dio con un poco de polémica, pues pese a que el jugador quería salir de la institución, el Rebaño quería más dinero para dejarlo salir e incluso llegaron a confundir a la ‘Chofis’.

“Mi llegada a Pachuca se complicó por cuestiones de contratos. Ellos (Chivas) querían ganar más, no pensaron en mí. Cuando termino mi torneo en Estados Unidos ellos me vuelven a buscar, que querían que yo volviera a jugar en Chivas. Yo les dije que '¿cómo me vas a querer si me dijiste que yo no volvería a jugar en Chivas?', entonces no te entiendo. Yo ya pensé más en mí", explicó el jugador en entrevista con TUDN.

Tal fue la desesperación de la ‘Chofis’ que recurrió a Jesús Martínez para que lo ayudara a salir de Guadalajara y fue así que finalmente se convirtió en jugador del Pachuca.

“Presi Jesús tenía cierto tiempo queriéndome traer para acá. Circunstancias no se podían, pero en cuanto me habló no me la pensé. Le dije 'sí, Presi, pero ayúdeme a salir de la mejor manera, no le voy a fallar. Nada más ayúdeme'”, platicó el atacante.

Además, López reveló que ya no era feliz en Chivas, pero no por eso le cierra las puertas a un eventual regreso al Rebaño Sagrado.

“Yo no digo que no volvería a jugar, pero simplemente estoy muy tranquilo aquí, agradecido y estoy muy feliz. Algo que tenía mucho sin hacerlo. Cuando no disfrutas de tu trabajo, es cuando el mismo Matías (Almeyda) me lo enseñó, cuando me compartió un poquito cuando no disfrutó, se hizo a un lado y sí te pones a pensar, si no disfrutas ¿para qué?”, finalizó.

