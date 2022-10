Ricardo Cadena sobre el rendimiento de Chivas: "Estamos en un proceso de crecimiento"

Ricardo Cadena, entrenador de Chivas, parece estar en la cuerda floja, ya que podría dejar de ser estratega del Rebaño en caso de no avanzar a la Liguilla; sin embargo, dejó claro que el Guadalajara es un equipo en proceso de crecimiento, es por ello que no está en una posición más arriba.

"No hemos podido consolidar esa campaña con los resultados que quisiéramos y por lo mismo no nos encontramos en una mejor posición. Entender que es parte de nuestra realidad, que estamos en un proceso de crecimiento, oficio y experiencia, de muchos de los jugadores. Hay otros equipos que han hecho un buen torneo y tienen el merecimiento de estar en la posición que se encuentran", comentó para TUDN.

Cadena aseguró que el Guadalajara tiene un enfoque claro, el cual es generar más jugadores en cantera, lo que generará mas competencia dentro del club.

"No me deja en una situación de que me esté fijando en qué están haciendo del otro lado, es entendible que tenemos planteles diferentes, que somos instituciones diferentes que cada uno está buscando su proyecto y nosotros estamos basados en la producción de jugadores de cantera y nos hemos enfocado en darles proyección y espacio. Por eso seremos más exigentes, nos comprometeremos a más cosas y quedaremos en mejores puestos", concluyó.

