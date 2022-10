Alan Pulido sobre regresar a Chivas: "Nunca le cierro las puertas"

En los últimos meses se ha especulado sobre el regreso de Alan Pulido a Chivas, y pese a que su salida del Rebaño no se dio en los mejores términos, por lo que Amaury Vergara y Ricardo Peláez no tienen la mejor relación con él; Pulido no le cerró las puertas a regresar a Guadalajara.

“Les di todo, todo lo que estaba en mí, fui con esos propósitos, ganar campeonatos, cumplí un sueño, hace mucho tiempo que no quedaba un mexicano y a la fecha, si se diera el caso nunca le cierro las puertas, me dio todo, me siento cómodo, disfrutó al máximo, me siento contento, me enfoco en mi recuperación y equipo que es Sporting”, sentenció en conferencia de prensa.

Pese a que se mostró ilusionado con un posible regresar al Rebaño, el atacante aclaró que no ha habido alguna oferta formal, ni acercamientos. Además de que aseguró que esta feliz en la MLS.

“No, la verdad que no, lo que tengo entendido es que nunca ha habido un acercamiento, me enfoco en lo mío, en Sporting, no ha habido nada de eso”.

“Ha sido un año de muchas enseñanzas, en lo profesional y personal, lo tomó siempre de la mejor manera. He hecho cambios buenos, importantes. Este tipo de lesiones te ayudan a sacar lo mejor de ti. Lo tomé con una gran responsabilidad, estoy preparándome y recuperándome para regresar a las canchas. Me siento sanado en muchos aspectos, feliz para poder junto conmigo, con mi esposa, poder empezar un año importante, con muchas ganas de hacer bien todo y los resultados se den”.

