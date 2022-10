Omar Fernández 'lanzó pedrada' a Chivas: 'Aquí no hay tiempo para conciertos'

Chivas enfrentará este domingo al Puebla por el Repechaje del Apertura 2022 en busca de un boleto a los Cuartos de Final. Sin embargo, esto no evitó que algunos de los jugadores rojiblancos salieran de palenque días previos al importante partido en la Angelópolis.

En la postal que circula en internet se puede apreciar a jugadores del Rebaño como Alan Mozo, Santiago Ormeño y Antonio Briseño disfrutando del concierto de Cristian Nodal.

Es por eso Omar Fernández, jugador de la Franja, señaló que en Puebla no existen tiempo para estas distracciones.

“No hay tiempo para conciertos, aquí el equipo está muy comprometido sabemos que fue un torneo corto muy corto más de lo de lo habitual de lo normal en su momento lo hablamos lo hablamos con todos los compañeros que en el futbol hay tiempo para todo y este no es momento para lo que tú dices para salir a un concierto o con los amigos o no sé hacer otras actividades

Este torneo no te lo permite hubo no sé cuántas fechas de las dobles en donde jugábamos a miércoles sábado y semana descansamos una semana larga y otra vez eso hace que ya hay partidos estuvo muy fuerte muy fuerte así que lo hablamos y en el grupo no hay no hay tiempo para eso ya cuando tengamos vacaciones ya vendrá para para relajarnos con la familia o con los amigos, pero ahorita no pensamos en eso”, sentenció el jugador en entrevista con Fox Sports.

"ACÁ NO HAY TIEMPO PARA CONCIERTOS" Omar Fernández dio su opinión sobre el caso de Chivas y los jugadores que fueron a un concierto a poco del Repechaje. El jugador del Puebla señaló que su equipo no hay tiempo para hacer otras actividades. #FSRadioMX pic.twitter.com/bwRT6CBPi8 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 6, 2022

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: JUGADORES FUERON CAPTADOS EN PALENQUE PREVIO AL REPECHAJE; DIRECTIVA, MOLESTA CON ACTITUD