Israel Reyes sobre interés del América: 'Siento mucha emoción, lo tomo como una motivación'

Israel Reyes se ha convertido en uno de los mayores prospectos del futbol mexicano y en un pilar en la defensiva del Puebla, es por ello que los equipos de la Liga MX se encuentran monitoreando su situación en el equipo de Larcamón, siendo América el que mayor interés ha mostrado en los últimos meses.

Ante esta situación, el seleccionado nacional aceptó en entrevista con TUDN que el ser pretendido por varios equipos del campeonato mexicano le genera emoción y sobretodo le da motivación para seguir trabajando fuerte.

"Es mucha emoción la verdad, el hecho de que me estén nombrando en muchos equipos, yo lo tomo como mucha motivación, me emociono obviamente que se hable así de uno y me motiva a seguir trabajando y dando lo mejor de mi para que esto se siga dando de esta manera", señaló.

Asimismo, Israel Reyes consideró que el choque ante Las Águilas en Cuartos de Final será muy especial, pues se enfrentará a sus compañeros de selección y a Salvador Reyes, con quien compartió vestuario hace un par de temporadas.

"Yo lo tomo como una motivación realmente, si te soy sincero lo tomo como una inyección, es adrenalina, motivación, esa emoción. Más por el hecho de que tengo compañeros con los que he estado compitiendo, gracias a Dios en selección, Chava que me tocó tener acá, entonces , creo que también es ahí un roce lindo y que me gusta jugarlo", sentenció.

Puebla recibirá al América en el Estadio Cuauhtémoc en el primer partido de los Cuartos de Final. La Franja busca sacarse la espinita luego de ser eliminados por el conjunto azulcrema el torneo anterior, por lo que tendrán su revancha esta semana.

