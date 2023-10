Cruz Azul: Uriel Antuna sueña con volver a Europa: "Tengo la espinita de ir"

Quiere volver a Europa. Uriel Antuna vive un gran momento en Cruz Azul, el delantero llegó a cuatro goles en el Apertura 2023 y se ha convertido en el hombre de ataque del equipo cementero. Por su parte, el mexicano sueña con volver a Europa; sin embargo, está enfocado con La Máquina y esperará su oportunidad.

“Siempre lo he dicho. Siempre he tenido la espinita de ir a Europa, estoy en Cruz Azul por y para algo. Siempre daré lo mejor de mí en el club que me dio muchas posibilidades, a jugar y a demostrar. Daré lo mejor por el club y ya tocará hablar después de otros temas”, mencionó en conferencia de prensa.

El mexicano detalló que por el momento está enfocado con el conjunto de La Noria, resaltó que dará su 100 por ciento en los últimos cuatro partidos restantes para poder tener posibilidad de entrar a Play-in.

“Ese tema se habla después. Estoy concentrado con mi equipo y quiero dar el ciento cien por ciento de mí. No me quiero adelantar en nada y concentrarme en lo que viene. Después se hablará con la directiva, mi representante y me quiero enfocar en lo que enfrente”, comentó Uriel Antuna.

Por su parte, el delantero celeste argumentó que en el interior del equipo saben que viven un momento complicado, pero tanto él como sus compañeros darán lo mejor de sí para la institución.

“Autocrítico siempre seré y transmitiré a mis compañeros lo bueno, de apoyarlos, de darles para adelante y al final vivimos un momento complicado que si no nos hacemos fuertes dentro del campo nadie lo hará”, mencionó Antuna.

