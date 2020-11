Cruz Azul vs Tigres: La Máquina no es favorita en Cuartos de Final; asegura Siboldi

Robert Dante Siboldi resaltó el momento que vive Cruz Azul en el torneo Guardianes 2020, previo a los partidos de los Cuartos de Final, el estratega declaró que no se siente favorito a pesar de haber culminado la fase regular en los primeros lugares de la tabla.

Tras concluir con altibajos en el actual torneo y colocarse en el cuarto lugar de la tabla, Robert Dante Siboldi no ve a su equipo como favorito ante Tigres a pesar de haber clasificado directo.

"Nosotros no nos sentimos favoritos, cualquiera de los ocho puede salir Campeón, así que el favoritismo no lo ponemos nosotros, no queremos cargar con eso y solo nos concentramos en ganar como en cada partido", comentó Siboldi en conferencia de prensa.

Además, el uruguayo comentó que el haber obtenido su boleto directo a la Fiesta Grande fue bueno para sus pupilos, pues no tuvieron desgaste físico ni mental y llegarán con mucho ánimo a los partidos de la Liguilla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SIBOLDI SOBRE CASO RIVERO: 'ESTÁBAMOS TRANQUILOS, SABEMOS EL JUGADOR QUÉ ES'