Diber Cambindo, refuerzo de Cruz Azul: "No vengo a estar sentado"

Diber Cambindo sueña en grande, sabe que no será nada fácil, pero quiere ser el goleador del Cruz Azul, pues para eso lo trajeron.

El delantero colombiano desea marcar muchos goles y ganar títulos, para convertirse en un referente de la institución celeste.

"Esperen lo mejor de mí, yo siempre busco dar lo mejor y no me guardo nada. Si yo tengo la responsabilidad de ser el delantero titular, me la voy a echar porque a eso vengo", dijo en entrevista con TUDN.

El exjugador del Independiente de Medellín ya debutó con el Cruz Azul, entró en el segundo tiempo del partido del fin de semana pasado contra el Atlas.

"No vengo a estar sentado ni a esperar a que llegue otro y lo haga por mí sabiendo que yo tengo la posibilidad. Entonces yo vengo convencido de que voy a hacer las cosas bien", agregó.

El torneo pasado, La Máquina sufrió por la falta de gol. Las actuaciones de Michael Estrada, Gonzalo Carneiro, Iván Morales y Augusto Lotti dejaron mucho que desear, por lo que los dos primeros ya no están en el club.

Los cementeros también ficharon a Moisés Vieira, quien tuvo destacadas actuaciones con el Fortaleza de Brasil.

Los cementeros fallaron al intentar contratar a Eduardo Aguirre y Alan Pulido, pero aún buscan a un delantero mexicano y ese podría ser José de Jesús González.

La llegada de Diber Cambindo fue muy controversial, pues se dijo que estaba lesionado y que necesitaría por lo menos dos meses de descanso para recuperarse; sin embargo, el cafetalero dijo estar al 100 por ciento físicamente.

"Sufrí un esguince de tobillo, que le puede pasar a cualquier jugador. Por el momento que estaba pasando mi exequipo, no podía parar. No era una lesión importante como dijeron, lo magnificaron. No tuve problemas en los exámenes. Estoy trabajando a la par de mis compañeros", finalizó.

