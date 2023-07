Cruz Azul debutó a tres jugadores en un partido después de 23 años

Tuvieron que pasar 23 años para que Cruz Azul debutará tres o más jugadores en un partido de Liga MX. El entrenador Ricardo Ferretti no tuvo equipo completo para el juego contra Atlas de la Jornada 1 del Apertura 2023, por lo que tuvo que debutar a varios jóvenes de las Fuerzas Básicas.

El 'Tuca' no es un técnico que se caracteriza por darle oportunidades a los novatos, pues le gusta trabajar con gente de experiencia; sin embargo, esta vez no le quedó de otra. El brasileño no debutaba a más de dos jugadores desde la Jornada 1 de la temporada 1992-93, cuando como entrenador de los Pumas, le dio minutos de juego a Vicente Nieto, David Oteo, Manuel Sol, Alberto Rodríguez, Guillermo López y Teodoro Rojas

Los celestes tuvieron siete bajas. Carlos Vargas y Juan Escobar se lesionaron y están en rehabilitación. Los canteranos Rafael Guerrero y Rodrigo Huescas están con la Selección Mexicana Sub-23, que busca la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Carlos Rodríguez y Uriel Antuna están con el Tri Mayor, participando en la Copa Oro y estando bajo las órdenes de Jaime Lozano.

Todavía no han podido registrar a Willer Ditta, le están buscando acomodo a Iván Morales para poder liberar una plaza de jugador No Formado en México (NFM). Ante el gran número de ausencias, los cementeros tuvieron que debutar a Luis Iturbide, Alan Zubiri, Josué Díaz y Raymundo Rubio.

La última vez que Cruz Azul debutó a por lo menos tres futbolistas fue en el juego contra Necaxa de la Jornada 17 del Invierno 2000. En aquella ocasión, el técnico José Luis Trejo debutó a Marvin Cabrera, Miguel Gómez Palapa y Mario Ortiz.

La Jornada 1 del Apertura 2023 fue atípica. La mayoría de los clubes tuvieron muchas bajas. En total, fueron 13 los jóvenes que cumpleaños su sueño de debutar en la Primera División.

CANTERANOS DEBUTADOS EN CRUZ AZUL

1 APERTURA 2023: Luis Iturbide, Alan Zubiri, Josué Díaz y Raymundo Rubio.

J17 INVIERNO 2000: Marvin Cabrera, Miguel Gómez Palapa y Mario Ortiz.

OTROS DEBUTS EN LA J1 DEL AP23

Nombre Club Edad Miguel Rodríguez Pachuca 20 César Sosa FC Juárez 19 Juan Cantú América 19 Alan Vega Tijuana 23 Víctor López Monterrey 20 Sait Tlaxcalteco Toluca 20 Juan Brigido Chivas 21 Jonathan Padilla Chivas 17 Raúl Martínez Chivas 20

